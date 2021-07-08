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İzmir’de ormanlık alanda yangın
İzmir’in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Asayiş 08.07.2021, 16:53
İzmir’in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın ilçeye bağlı Ilıpınar Mahallesi’nde bulunan ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazöz görevlendirildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.