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İzmir’de ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu
İZMİR'İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 BİN 38 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 28.07.2020, 16:25
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi’nde ormanlık alana uyuşturucu madde üretmek maksadıyla yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, ağaçların arasına gizlenmiş boyları 1,5 ve 2,5 metre arasında değişen 2 bin 38 kök Hint keneviri ele geçirdi. Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor.
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