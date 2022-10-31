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İzmir’de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Asayiş 31.10.2022, 18:47
İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, öğle saatlerinde Oruçlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de sevk edildi. Havanın kararmasının ardından hava araçlarının bölgeden ayrıldığı ve ekiplerin alevlere karadan müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.