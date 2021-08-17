banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

İzmir’de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışması sürüyor.

Asayiş 17.08.2021, 19:07
İzmir’de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışması sürüyor.

Yangın saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen sebepten meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazözün sevk edildiği bildirildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yorumlar (0)
31°
açık