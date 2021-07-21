banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB'de kripto paralara düzenleme!
AB'de kripto paralara düzenleme!
Türkiye rekoru kırıldı! 49.1 derece
Türkiye rekoru kırıldı! 49.1 derece
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!

İzmir’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Asayiş 21.07.2021, 15:29
İzmir’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
banner502

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Yaka Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 15 arazöz alevlere müdahale etti.

Alevlerin yerleşim yerlerine uzak olduğu yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501