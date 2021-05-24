İzmir’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında makilik alan ve vatandaşlara ait zeytin ağaçları yandı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Ovakent Mahallesi Sivilceli mevkiinde yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bir kısmı otluk, bir kısmı ağaçlandırma sahası olan bölgeye 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale eden ekipler, yangını fazla büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.