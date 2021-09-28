Son Dakika
İzmir’de orman yangınına müdahale İHA kamerasında
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Karatepe bölgesinde orman yangını çıktı. Bölgeye, 1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözün sevk edildiği belirtildi.
Asayiş 28.09.2021, 11:34
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Karatepe bölgesinde orman yangını çıktı. Bölgeye, 1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözün sevk edildiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Karşıyaka ilçesi Karatepe bölgesinde çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı
1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözün sevk edildiği öğrenildi. Yamanlar Gençlik Merkezine yakın alandaki yangına müdahale sürüyor.