İzmir’de orman yangını kontrol altında

İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesindeki makilik ve ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.