İzmir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangın saat 16.30 sıralarında, Bornova Beşyol Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 20 arazöz ve 5 su tankeri ile karadan, 7 helikopter ve 4 uçak ile havadan müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.