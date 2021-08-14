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İzmir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir’in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Asayiş 14.08.2021, 08:05
İzmir’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir’in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Küçükbahçe Mahallesi Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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