İzmir’de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı ilçeye bağlı Belkahve ve Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 4 arazöz ile alevlere müdahale edildiği öğrenildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.