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İzmir’de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR.
Asayiş 31.08.2020, 15:28
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İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Yangın henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı ilçeye bağlı Belkahve ve Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 4 arazöz ile alevlere müdahale edildiği öğrenildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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