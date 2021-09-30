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İzmir’de orman yangını: çok sayıda ekip müdahale ediyor
İzmir’in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 30.09.2021, 20:40
İzmir’in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 yer ekibi, 2 dozer ve 2 su tankeri sevk edildi. Bölgenin rüzgar alması nedeniyle ekiplerin çalışmalarda zorluk çektiği öğrenilirken, alevleri söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.