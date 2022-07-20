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Pandemide kazaların sayılarının düştüğü an itibarıyla trafik hasarı ödenmediği için trafik sigorta şirketleri primlerini mantıklı olmayan seviyelerde sözde rekabet anlamında oldukça düşürdüler
İzmir’de orman yangını çıktı!
İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Asayiş 20.07.2022, 16:40 20.07.2022, 16:47
Yangın, saat 16.15 sıralarında Buca Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan 2 uçak ve 2 helikopterle alevlere müdahale ederken, itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.