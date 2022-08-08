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İzmir’de orman yangını

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Asayiş 08.08.2022, 18:58
İzmir’de orman yangını

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.30 sıralarında Buca ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz ile yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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