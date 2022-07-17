İzmir’de orman yangını

İzmir Sarnıç’ta henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İzmir Sarnıç’ta başlayan orman yangınına karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, söndürme çalışması başlattı. Bu çerçevede bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arozöz sevk edildi.