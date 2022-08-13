İzmir’de öldürülen anne ve oğlu gözyaşlarıyla toprağa verildi

İzmir’in Gaziemir ilçesinde dün akşam yaşanan olayda akrabaları S.A.G. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 21.35 sıralarında Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi 1151 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan S.A.G. ile bacanağı Remzi Vatansever, yan yana bulunan evlerinin arasına duvar ördü. Remzi Vatansever’in tuğlalardan birini çekmesi ve duvarın yıkılması üzerine iki bacanak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşürken, bu sırada S.A.G., Remzi Vatansever’i bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yerde yatan Remzi Vatansever’i gören, eşi Fikriye Vatansever (54) ve Hollanda’dan düğüne geldiği öğrenilen oğulları Şaban Vatansever (34) yardıma koştu. Cinnet geçiren S.A.G., eve giderek av tüfeğini aldı. Olay yerine av tüfeğiyle geri dönen S.A.G., Şaban Vatansever ve Fikriye Vatansevere ateş açtı. Ateş seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever’in hayatını kaybettiği belirlendi. Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever’in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından S.A.G. suç aletiyle birlikte evinde yakalanırken, sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Anne ve oğlu için gözyaşlarıyla uğurlandı

Olaydan hayatını kaybeden Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever’in cenazeleri bugün yakınları tarafından teslim alındı. Daha sonra Gaziemir ilçesi Koşukavaklı Hacı Abdullah Camii’nde ilkindi namazını müteakip cenaze töreni düzenledi. Törende Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazeleri defnedilmek üzere Yeni Görece Mezarlığına götürüldü.

Öte yandan, olayda yaralanan Remzi Vatansever’in durumunun ağır olduğu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.