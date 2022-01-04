İzmir’de öğrencilere taciz iddiasında yeni gelişme: İdari soruşturma başlatıldı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bir ortaokulda bazı öğrencilerin kantinci tarafından taciz edildiği iddiaları üzerine idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu’nda, kantin işletmeciliği yapan T.D.’nin bir süredir birden fazla öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Tacize maruz kaldığı öne sürülen 7. ve 8. sınıfa giden 4 öğrencinin ifadesi sonrası sorguya alınan kantinci, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay sonrası çok sayıda veli, okul önünde toplanarak olayın gizlenmeye çalışıldığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konu hakkında idari soruşturma başlattı. İl müdürlüğünün okula müfettiş görevlendirildiği bildirildi. İnceleme kapsamında başta okul idarecileri olmak üzere velilerin de görüşlerine başvurulacağı öğrenildi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, söz konusu kantincinin sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.