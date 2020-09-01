İzmir’de narkotik ekiplerinden zehir operasyonu: 4 gözaltı
İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
İzmir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik dün ve bugün iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, İzmir’e uyuşturucu getireceği tespit edilen bir araca yönelik yaptığı operasyonda 4 kilo 930 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ekipler ayrıca, İzmir’e yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıslara yönelik, İzmir Otogarı’nda operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 10 kilo 750 gram bonzai maddesi ele geçirdi.
Yapılan operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
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