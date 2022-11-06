İzmir’de motosiklet kazasında ölen 2 kardeş toprağa verildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde trafik uygulamasından kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücünün geri manevra sırasında çarpıştığı motosikletteki 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Samet ve Eren Tokuç kardeşler memleketleri Manisa’nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, E-96 karayolunda İzmir’den Turgutlu istikametine seyir halindeki 45 ADR 276 plakalı motosiklet, iddiaya göre İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Sütçüler mevkiinde polis uygulamasından kaçmak için otomobilin farlarını kapatarak geri geri giden 35 HD 4234 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası henüz ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsünün kaza yerinden kaçtığı bildirildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda motosiklette bulunan Samet ve Eren Tokuç kardeşlerin olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Samet ve Eren Tokuç kardeşlerin ölüm haberi Turgutlu’da büyük üzüntüyle karşılandı. İki kardeşin cenazeler bugün öğlen namazına müteakip memleketleri Turgutlu’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.