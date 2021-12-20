İzmir’de motoru arızalanan lastik bottaki 22 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası yapması nedeniyle yardım talebinde bulunan 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 18 Aralık günü saat 08.50 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisinde bulunan 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.