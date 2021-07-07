İzmir’de minibüsün otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü

İzmir’in Buca ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen minibüsün, kavşaktan çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 05.00 sıralarında Barış Mahallesi Menderes Caddesi ile 366 Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Yüksel B. idaresindeki 35 APN 187 plakalı Volkswagen markan minibüs, 366 Sokak’tan çıkan Mehmet Altınışık yönetimindeki 35 RV 113 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Altınışık, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne, durumu iyi olan minibüs sürücüsü Yüksel B., ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı durumdaki Mehmet Altınışık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Altınışık’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yerinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınırken, araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.