banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı
Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı
Boğazlar savaş gemilerine kapatıldı!
Boğazlar savaş gemilerine kapatıldı!
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi faaliyete geçti
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi faaliyete geçti
Süper Lig’de yeni rekor; bir haftada 44 gol
Süper Lig’de yeni rekor; bir haftada 44 gol

İzmir’de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında

İzmir’de 2021 yılında 67 ölümlü ve 9 bin 875 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bazı kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameraları tarafından görüntülendi. Kazaların büyük çoğunluğunun, sürücülerin araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamaktan meydana geldiğini söyleyen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kaza oluş nedenlerine göre kentteki denetimlerin sürdürüldüğünü aktardı.

Asayiş 01.03.2022, 10:55
İzmir’de meydana gelen kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasında

İzmir’de 2021 yılında 67 ölümlü ve 9 bin 875 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bazı kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameraları tarafından görüntülendi. Kazaların büyük çoğunluğunun, sürücülerin araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamaktan meydana geldiğini söyleyen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kaza oluş nedenlerine göre kentteki denetimlerin sürdürüldüğünü aktardı.

Geçtiğimiz yıl İzmir il genelinde toplam 9 bin 942 adet ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 67’si ölümlü, 9 bin 875 tanesi de yaralamalı olarak kayıtlara geçti. Kazalara karışan araçların yüzde 44’ünü ise motosikletler oluştururken, yüzde 35 oranında otomobillerin karıştığı kazalar meydana geldi. Kazaların yüzde 21’inde de yayaların karıştığı gözlendi. Kentte görev yapan trafik birimlerinin de, kaza analiz ekiplerinin raporları doğrultusunda, kaza oluş şekillerine göre denetim planları oluşturulduğu bildirildi.

Kaza anları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameralarında

Öte yandan 2021 yılında meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde özellikle hız ve trafik ışığı ihlali yapan araç sürücüleri ve yayaların kazalara karıştığı görüldü.

En büyük kaza sebebi hız ihlali

Kentte meydana gelen kazaların istatiksel olarak verilerini aktaran Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kazaların bir çoğunun yol ve trafik durumundan dolayı hız ayarlanmalarının yapılmamasından kaynaklı olduğunun altını çizdi. Özsagulu, "2021 yılı içerisinde il merkezinde 9 bin 942 yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi. Yine kazaların azaltılması amacıyla aynı yıl yaklaşık 2 milyon 500 bin araç ve sürücüsü trafik birimlerimizce incelenmiş ve denetlenmiştir. Bu denetleme neticesinde kazaların azaltılması amacına da 2022 yılında devam ediyoruz. Bu bağlamda trafik birimlerimizce oluşturduğumuz kaza analiz ekipleri marifetiyle kaza noktalarında, kaza oluş şekillerine göre denetim planları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın da şunu bilmesini istiyoruz: Bizim gerçekleştirdiğimiz her denetim faaliyeti, yapılan incelemeler neticesinde oluşturulan faaliyetlerdir. Burada bizim tek amacımız, kural ihlalleri konusunda dikkat çekmek ve trafik kazalarını en aza indirgemektir. 2021 yılında meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarını incelediğimizde, en fazla araç sürücülerinin hızlarını azaltmaması neticesinde gerçekleşen ihmaller sebebiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Daha sonra, şerit izleme kurallarına riayet etmemeden kaynaklı kazaların oluştuğunu gözlüyoruz" dedi.

Karşıyaka’da kurulan bir trafik denetim noktasında, trafik polislerinin çevirdiği bir araç sürücüsü de, kentteki trafik denetimlerinin kendilerini güvende hissetmesini sağladığını kaydetti. Sürücü, "İzmir’deki trafik denetimlerinden oldukça memnunuz. Ben Osmangazi’de ara sokakta oturuyorum mesela, orada bile trafik denetimi yapılıyor. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Sürücülerin hızlı gitmemesi, dikkatli olması lazım. Hızlı gidince de istediğin yere varamıyorsun. Kurallara uymak lazım. Ben emniyet kemerimi takmadan kontağı bile çalıştırmam" diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18