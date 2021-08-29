İzmir’de metruk evde yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde metruk evde çıkan yangın kısa süreli panik oluştururken, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde İzmir’in Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi 313. Sokak’taki metruk bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan metruk müstakil evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede etrafa sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.