İzmir’de marketteki silahlı soygun girişimi kamerada

İzmir’in Bornova ilçesinde bir marketler zincirindeki silahlı soygun girişimi güvenlik kameralarına yansırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Yener Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, marketin kapanış saatine yakın içeriye müşteri gibi giren şahıs, reyon bölümünde bulunan market çalışanına sigara almak istediğini söyledi.

Kasanın önünde ateş etti

Kasaya yönelen market çalışanı N.C. (24), raftan aldığı sigarayı şahsa uzattığı esnada şüpheli şahıs yanında bulundurduğu silahı çıkarttı ve ateş etti. Açılan ateş sonucu mermi iş yerinin camına isabet ederken, çalışandan kasadaki paraları isteyen saldırgan, kasanın açılmaması üzerine ise koşar adımlarla marketten çıkarak kaçtı.

Saldırgan şahıs her yerde aranıyor

Saldırı anında içeride başka personellerin ve müşterilerinde olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından iş yeri güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olay sonrası kaçan kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; yüzü maskeli ve kapüşonlu şahıs bir süre kasiyer ile konuştuktan sonra silahını çalışana doğrultuyor. Bu esnada kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar ve şüphelinin silahını ateşledikten sonra bir an için kasaya doğru yönelmesi ve paraları istemesi görülüyor.