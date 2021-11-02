İzmir’de mandıra hırsızlarına suçüstü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, bir mandıraya ait malzemeleri kamyonete yüklemeye çalışan hırsızlar kaçmak isterken suçüstü yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş ilçesi Çaylı Mahallesi Koşuyolu mevkiinde, F.K. isimli şahsa ait mandıra çevresinde şüpheli bir aracın hırsızlık yapabileceğine dair bilgi aldı.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, 4 hırsızı mandıraya ait malzemeleri kamyonete yüklerken suçüstü yaptı. Kaçmaya çalışan M.Ö., H.İ.İ, D.T. ve K.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan işlem başlatılan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K., tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.