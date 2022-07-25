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İzmir’de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

İzmir’in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Asayiş 25.07.2022, 14:56
İzmir’de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

İzmir’in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Belkahve mevkiinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter ile havadan, 9 arazöz ile karadan müdahale edilirken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yerleşim bölgelerine yakın olan alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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