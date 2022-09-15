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İzmir’de makilik alandaki yangın kontrol altında
İzmir’in Foça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.
Asayiş 15.09.2022, 14:29
İzmir’in Foça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.
Yangın, öğle saatlerinde Foça Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında bulunan makilik arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 10 arazöz ve 4 su tankeri ile karadan müdahale etti.
Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu tamamen kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının, Foça Ceza İnfaz Kurumuna ait tapulu arazide meydana geldiği ve 4 hektar bir alanın zarar gördüğü açıklandı.
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