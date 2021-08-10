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İzmir’de makilik alanda yangın

İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Asayiş 10.08.2021, 15:30
İzmir’de makilik alanda yangın

İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın henüz belirlenemeyen nedenle ilçeye bağlı Yanıkköy mevkiinde bulunan makilik alanda meydana geldi. İhbarın ardından alevlere havadan ve karadan müdahale başlatılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 2 arazözün bölgeye intikal ettirildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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