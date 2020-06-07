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İzmir’de makilik alanda korkutan yangın

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI İTFAİYE EKİPLERİ VE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAZÖZLER, KISA SÜRE İÇİNDE BÖLGEYE ULAŞARAK YANGINI MÜDAHALE ETTİ.

İzmir’de makilik alanda korkutan yangın

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI İTFAİYE EKİPLERİ VE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAZÖZLER, KISA SÜRE İÇİNDE BÖLGEYE ULAŞARAK YANGINI MÜDAHALE ETTİ.

07 Haziran 2020 Pazar 15:58
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İzmir’de makilik alanda korkutan yangın

İzmir’in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Tire’ye bağlı Işıklar Mahallesi’nde meydana geldi. Işıklar Mahallesi içinde, okul binasına yakın bir noktada başlayan yangın bir anda büyüdü. Kuru otların tutuşmasıyla makilik alana sıçrayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, kısa süre içinde bölgeye ulaşarak yangını müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangın sonrası ekipler soğutma çalışmaları da yaptı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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