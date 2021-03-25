İzmir’de Lüks villa ilanıyla dolandırıcılık yapan şahıslara operasyon

İzmir’de oluşturduklarını sitelere sahte lüks villa ilanları koyan ve vatandaşları kaparo alarak dolandıran çete yakayı ele verdi. Kaparo adı altında yaklaşık 20 kişiyi 200 bin TL dolandıran 4 şahıstan 2’si tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şebekenin elebaşı M.K.Ö’nün daha önce mali müşavirlik yaptığı ve banka hesaplarını kullandıkları vatandaşlara kendisini “Komiser Kemal” olarak tanıttığı öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten kiralık lüks villa ilanlarına başvuran, kira bedeli veya kaparo ödeyerek dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, araştırmaları sonucunda bazı şahısların site oluşturduktan sonra gayrimenkul danışmanlığı şirketlerinin internet sayfalarını kopyaladıklarını ve düşük ücretli ilanlar yayınlayarak vatandaşlara tuzak kurduğunu belirledi. Ekipler, yaklaşık 20 kişinin kaparo veya kira bedelini yatırarak toplamda 200 bin lira dolandırıldığını belirlerken, paranın yatırılmasının ardından kayıplara karışan zanlıların şebeke şeklinde örgütlendiğini ve para transferinin farklı kişilerin banka hesapları üzerinden sağlandığını tespit etti. Daha sonra mağdur vatandaşların paralarını yatırdıkları hesaplarını incelemeye alan ekipler, paraları bankamatikten çeken kişileri takibe alarak diğer şüphelilere ulaştı. Şüphelileri belirlenmesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şebekenin elebaşı olduğu iddia edilen M.K.Ö. (41) ile Ş.U. (30), T.Ş. (28) ve S.A’yı (29) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.Ö. ve Ş.U. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elebaşı daha önce mali müşavirlikten atılmış

Polis ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında daha önce de aynı kişilerin benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaparak izini kaybettirdiğini tespit ederken, şebekenin lideri M.K.Ö.’nün daha önce mali müşavirlik yaptığını, “görevi kötüye kullanmak” suçundan meslekten atıldığını ve para transferi için banka hesaplarını kullandığı kişilere kendisini “Komiser Kemal” diye tanıtarak, paranın gizli bir operasyon için kullanılacağını ve paralara dokunmamaları gerektiğini söylediğini belirledi.