İzmir’de lisede taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı

İzmir’in Torbalı ilçesinde cinsel taciz iddiasıyla 7 ailenin şikayette bulunduğu öğretmen, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece serbest kalan öğretmenin tedbiren görevine son verildiği bildirildi.

Olay, ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan bir lisede ücretli öğretmenlik yapan S.E.’nin, kendilerini taciz ettiğini öne sürdüğü 7 öğrenci durumu ailelerine bildirdi. 7 öğrencinin ailesi cinsel taciz suçlamasıyla, Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek öğretmen S.E. hakkında şikayetçi oldu. Öğretmen, ekipler tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli S.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddeden öğretmen, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Tedbiren görevden alındı

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, okulda ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen S.E.’nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tedbiren görevine son verildiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.