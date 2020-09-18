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İzmir’de lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
İZMİR'İN ÇEŞME İLÇESİ AÇIKLARINDA YASA DIŞI YOLLARLA YURT DIŞINA GEÇMEYE ÇALIŞAN VE LASTİK BOT İÇERSİNDE SÜRÜKLENEN 6 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI.
Asayiş 18.09.2020, 18:33
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İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan ve lastik bot içersinde sürüklenen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 03.15 sıralarında, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu kürekli lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen kürekli lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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