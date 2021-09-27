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İzmir’de laf atma kavgası kanlı bitti

İzmir’in Konak ilçesinde laf atma yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise polis tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.

Asayiş 27.09.2021, 22:52
İzmir’de laf atma kavgası kanlı bitti

İzmir’in Konak ilçesinde laf atma yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise polis tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında 9 Eylül Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, laf atma yüzünden Özcan E. ile Muhammet Sabri S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile Muhammet Sabri S., yanında bulunan bıçakla Özcan E.’yi karın ve kol kısmından yaraladı. Şüpheli olay sonrası hızla kaçarken, ağır yaralanan Özcan E. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şahıs, İsmet Kaptan Mahallesi 1369. Sokak’ta akşam saatlerinde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Zanlı gözaltına alınırken,

tedavi altına alınan Özcan E.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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