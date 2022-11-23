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AFAD: "AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık- çarşaf seti ve bin 200 ısıtıcı sevk edilmiştir."
AFAD: "Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden toplamda 2 bin 234 personel ve
İzmir’de kuvvetli sağanak: Caddelerde su birikintileri oluştu
İzmir genelinde sağanak yağış etkili olurken, Kordon boyu ve birçok caddede su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Asayiş 23.11.2022, 14:54
İzmir genelinde sağanak yağış etkili olurken, Kordon boyu ve birçok caddede su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İzmir genelinde yağış etkili oluyor. Etkisini zaman zaman artıran yağışın nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Kordon boyu, Eşrefpaşa Caddesi, Şehit Fethi Bey Caddesi’nde oluşan su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, yağmura yakalanan yayalar da güçlük yaşadı.
Su birikintilerinin olduğu yerlerde belediye ekipleri müdahaleye başladı.