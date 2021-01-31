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Ankara-İstanbul yolu Akköprü mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2si ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İzmir’de kumarhaneye çevrilen eve polis baskını
İzmir’in Ödemiş ilçesinde kumarhaneye çevrildiği belirlenen bir eve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı.
Asayiş 31.01.2021, 18:53
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde kumarhaneye çevrildiği belirlenen bir eve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı.Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığına dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda E.B., M.Ç., M.Ö., M.Ö. ve F.B. isimli 5 kişi iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınması için emniyete götürüldü. Şüphelilerden E.B.’ye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan, diğer şüphelilere ise kumar oynamaktan adli işlem uygulandı.