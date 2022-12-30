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İzmir’de kule vinç devrildi: 1 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Asayiş 30.12.2022, 18:24
İzmir’de kule vinç devrildi: 1 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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