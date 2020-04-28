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İzmir’de korkutan yangın

OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ, YANGIN ESNASINDA DAİREDE BULUNAN MEHMET AKİF KONUTÇU(68)'YU DIŞARI ÇIKARTTI. DUMANDAN ETKİLENDİĞİ DÜŞÜNÜLEN KONUTÇU, SAĞLIK EKİPLERİNİN YAPTIĞI İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILDI. KONUTÇU'NUN TEDAVİSİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.

İzmir’de korkutan yangın

OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ, YANGIN ESNASINDA DAİREDE BULUNAN MEHMET AKİF KONUTÇU(68)'YU DIŞARI ÇIKARTTI. DUMANDAN ETKİLENDİĞİ DÜŞÜNÜLEN KONUTÇU, SAĞLIK EKİPLERİNİN YAPTIĞI İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILDI. KONUTÇU'NUN TEDAVİSİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.

28 Nisan 2020 Salı 01:04
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İzmir’de korkutan yangın

İzmir’in Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangının ardından büyük panik meydana geldi. Yangında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilendiği öğrenilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 23.00 sıralarında Şehit Nihat Bey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyünce daireyi alev aldı. Yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın esnasında dairede bulunan Mehmet Akif Konutçu(68)’yu dışarı çıkarttı. Dumandan etkilendiği düşünülen Konutçu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konutçu’nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ev kullanılamaz hale geldi

Öte yandan itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar ile yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle zemin kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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