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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: “Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı”
Bakan Soylu: ”Buca’da, gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır”
İzmir’de korkutan deprem
Merkezi üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı.
Asayiş 04.11.2022, 05:28
Merkezi üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.29’daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.
İzmirlileri uykudan uyandırarak sokağa döken depremde, herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.