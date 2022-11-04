İzmir’de korkutan deprem

Merkezi üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.29’daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.

İzmirlileri uykudan uyandırarak sokağa döken depremde, herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.