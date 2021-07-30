banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!
Hangi ülkenin kaç yangın söndürme uçağı var?
Hangi ülkenin kaç yangın söndürme uçağı var?

İzmir’de korkutan baca yangını

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu.

Asayiş 30.07.2021, 13:21
İzmir’de korkutan baca yangını
banner502

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında çıktı. Çıkan baca yangını korku dolu anlar yaşatırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını fark eden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) kanal ekibi hemen alevlere müdahale etti. Bu sırada bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501