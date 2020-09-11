İzmir’de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı
İZMİR'İN TORBALI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ DE YARALANDI.
İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir Aydın yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Torbalı’dan İzmir istikametine seyir halinde olan 34 EG 4443 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü İsmail Başak (23) ve araç içinde yolcu olan Mehmet Akın’ın (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde bulunan ve kazada yaralanan Ali Fırat A. (23) ve Serhat E. (19) ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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