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İzmir’de Kongo uyruklu 25 göçmen yakalandı
İzmir’in Dikili ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisinde Kongo uyruklu 25 göçmen yakalandı.
Asayiş 07.01.2021, 10:59
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İzmir’in Dikili ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisinde Kongo uyruklu 25 göçmen yakalandı.Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-Çanakkale yolu üzerinde seyreden bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan araçta, 25 Kongo uyruklu göçmen tespit edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen G.Ş. isimli şahsı gözaltına alan ekiplerin, yabancı uyruklu şahısları ise işlemlerini tamamlanmasından sonra Geri Gönderme Merkezine teslim edeceği öğrenildi.
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