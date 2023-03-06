İzmir’de komşu kavgasında vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti

İzmir’in Foça ilçesinde komşusuyla kavga ettiği esnada pompalı tüfekle vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti. Olayla ilgili komşu gözaltına alındı.

Olay dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenibağarası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Serkan Özten (32) ve 19 Mart tarihinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı komşusu C.A.Y. (30) arasında dün sabah yeniden tartışma çıktı. Apartman içerisinde alevlenen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında C.A.Y. evinde bulunan pompalı tüfekle Serkan Özten’e ateş etti. Özten, vücuduna isabet eden saçmalar sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, olaya şahit olan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan Özten’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli C.A.Y. ve kardeşi S.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Evli ve 1 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Serkan Özten’in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilerek defnedilmek üzere Özten’in memleketi Çorum’a gönderildi.

Şüpheli C.A.Y. ve kardeşi S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.