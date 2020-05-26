İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayanlara 3 milyon lirayı aşkın ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü günü itibari ile İzmir’de, kısıtlama kurallarına uymayan şahıslara toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir’de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Alınan bilgiye göre kısıtlamanın başladığı Cuma gece yarısından bu gece saat 00.00’a kadar yapılan denetimlerde, kısıtlama kurallarına uymayan 9 kişiye adli işlem, bin 589 kişiye idari işlem uygulandı. Kısıtlama kurallarına uymayanlara toplam 3 milyon 394 bin 598 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerin İzmir genelindeki denetimleri, kısıtlamanın sona ereceği 26 Mayıs gecesine kadar devam edecek.