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İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayanlara 1 milyon liradan fazla ceza

İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ceza yağdı.

Asayiş 29.11.2020, 14:15
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İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayanlara 1 milyon liradan fazla ceza
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İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ceza yağdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan bu haftaki sokağa çıkma kısıtlaması sabah sona erdi. 28 Kasım saat 20.00 ile 29 Kasım saat 10.00 tarihleri arasında uygulanan kısıtlamaya uymayanlara ise ceza yağdı. Kısıtlama kurallarına uymayan 1 kişiye adli işlem uygulanırken, 473 kişiye de idari işlem uygulandı. Toplamda ise 1 milyon 376 bin 752 lira para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 20.00’de başlayacak ve yarın sabah 05.00 itibarı ile sona erecek.
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