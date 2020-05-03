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İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayan bin 188 kişiye ceza kesildi

İZMİR'DE KISITLAMA KURALLARINA UYMAYAN BİN 188 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayan bin 188 kişiye ceza kesildi

İZMİR'DE KISITLAMA KURALLARINA UYMAYAN BİN 188 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

03 Mayıs 2020 Pazar 13:32
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İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayan bin 188 kişiye ceza kesildi

İzmir’de, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uymayan bin 188 kişiye toplam 2 milyon 606 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Korona virüs salgınına tedbir olarak İzmir’in de dahil olduğu 31 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın son gününde İzmir’de denetimler sürüyor. Şehrin hemen her bölgesinde bulunan denetim noktalarında görev yapan emniyet güçleri, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem uyguladı. İzmir Emniyetinden alınan bilgilere göre 1 Mayıs saat 00.00’dan itibaren yapılan denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye adli işlem ve bin 177 kişiye idari işlem olmak üzere, toplamda bin 188 kişiye 2 milyon 606 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi. Denetimler, kısıtlamanın biteceği saat 00.00’a kadar devam edecek.

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