banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le video konferansla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le video konferansla görüştü
AK Parti’den İnce’nin CHP’den istifasına değerlendirme
AK Parti’den İnce’nin CHP’den istifasına değerlendirme
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak

İzmir’de kirayı geciktiren kadının 7 kişi tarafından bayılana kadar dövüldüğü iddiası

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi kadın, iddiaya göre ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi ve yanındaki 6 kişi tarafından bayılana kadar darp edildi. Darp esnasında cebinden 750 lirasının da alındığını söyleyen kadının dövülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 08.02.2021, 19:09
3
İzmir’de kirayı geciktiren kadının 7 kişi tarafından bayılana kadar dövüldüğü iddiası

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi kadın, iddiaya göre ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi ve yanındaki 6 kişi tarafından bayılana kadar darp edildi. Darp esnasında cebinden 750 lirasının da alındığını söyleyen kadının dövülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Buca ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki iki çocuk annesi Senem Onat, yaptığı organizasyon işlerinin pandemiden etkilenmesi sebebiyle bir süredir ev kirasını ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi M.Ç., Onat’ı arayarak evden çıkması gerektiğini söyledi. Senem Onat, mart ayına kadar kontratı olduğunu belirterek evde kalmaya devam etti. 1 Şubat Pazartesi günü ev sahibi M.Ç., iddiaya göre Onat’ın önünü keserek ağır hakaretlerle darp etmeye başladı. Sol göğsünün üstüne darbe alan Onat, karakola giderek darp raporu aldı. Darp raporu aldıktan sonra arkadaşının kullandığı arabayla evine dönen Onat, bu kez ev sahibi M.Ç, eşi, gelini, oğlu ve yanlarındaki 3 kişinin evinin önünde beklediğini gördü. Arabadan inen Onat, darp raporu aldığı için yine tehdit ve hakaretlere maruz kaldı. Olayın büyümesi üzerine ev sahibi M.Ç. ve yanındakiler Senem Onat’a saldırarak darp etmeye başladı. Çocuklarının gözü önünde yerlerde sürüklenen Onat, bayılana kadar dayak yedi. Olay anı site önünde bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

“Birisi beni burada öldürse kadın cinayeti olacak”

Yaşananları anlatan Senem Onat, karakoldan arkadaşının arabasıyla evine döndüğü sırada saldırının başladığını belirterek, “Arkadaşımın arabasının camını kırıyorlar. Daha sonrasında beni aralarına alarak çocuklarımın gözü önünde yerlerde sürüklediler. Kalbimin üstüne vurup, ‘Seni öldüreceğiz, biz aşiretiz’ dediler. Ev sahibinin gelini ve karısı saçlarımı yanlardan çekerken, M.Ç isimli şahıs bana alttan yumruk atmaya başladı. Yediğim tekmelerin haddi hesabı yok. İnanılmaz derecede kötü bir olay yaşadım. Bu olayın çocuklarımın gözü önünde olması üzücü. Kendimi geçtim benim çocuklarıma bunları yaşatamazlar. Benim hiçbir sosyal güvencem yok. Benim can güvenliğim yok. Buraya yalnız geliyorum. Birisi beni burada öldürse kadın cinayeti olacak. Üçüncü sayfalarda olacağım” dedi.

Olaylar sebebiyle çocuklarından ayrı kaldığını söyleyen Senem Onat, “2 haftadır çocuklarımı göremiyorum. 2 bin 500, 3 bin lira için bunlar oluyor. Darp esnasında cebimdeki parayı alıyorlar. ‘Kira niyetine bunu alıyoruz’ dediler. Telefonumu almaya çalışıyorlar. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Ruhen bitik durumdayım. Hiçbir şey yapamıyorum. Bunların bana maddi kaybını geçtim, manevi kaybı ne olacak? Olaylar esnasında iki kadın komşum gelerek dayak atan şahısların ellerinden kurtardılar beni. Onlar beni kurtarmasaydı şu andan benim üçüncü sayfalardaki haberimi yapıyordunuz” ifadelerini kullandı.

Ev sahipleri tarafından iki kez darp edildiğini söyleyen Senem Onat, bir kez daha şikayetçi olarak konuyu adli makamlara taşıdı.
Yorumlar (0)
17°
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16