İzmir’de kilitli kulübedeki köpeğin yakılarak telef olmasına ilişkin 1 tutuklama

İzmir’in Seferihisar ilçesinde kilitli kulübede kalan pitbull cinsi köpeğin, yakılarak telef olması olayında gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde Şila isimli pitbull cinsi bir köpek bulunan kilitli kulübe, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, meydana gelen yangında köpeğin telef olduğu belirlendi.

“İşten çıkıp geldiğimde olay çoktan bitmişti”

Kendisi iş yerindeyken olayın gerçekleşmiş olduğunu söyleyen köpeğin sahibi Furkan Pınar, “Beni arayan arkadaşım köpeğin kulübesinin yandığını söyledi. İşten çıkıp geldiğimde olay çoktan bitmişti. Şila içeride yanarak can vermişti. Yaklaşık 2-3 gündür bilmediğimiz bir adamı arıyorduk. Sonunda bugün yakalandı. Tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.

Tutuklandı

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen Ömer Faruk B., kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan adliye önüne gelen köpeğin sahipleri ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.