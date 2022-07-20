banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de

İzmir’de kayıp olan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

İzmir’in Buca ilçesinde 8 gündür kayıp olan Alzheimer hastası adamın cansız bedeni bulundu.

Asayiş 20.07.2022, 22:17
İzmir’de kayıp olan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

İzmir’in Buca ilçesinde 8 gündür kayıp olan Alzheimer hastası adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, İzmir’in Buca ilçesi Evka-1 mevkii 1202/8 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayramda çocukları ile birlikte aile ziyaretine giden Alzheimer hastası 75 yaşındaki Hasan Barış, arabadan indikten sonra 2 dakika içerisinde gözden kayboldu. 8 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bugün evine 2 kilometre uzaklıkta olan Şirinkapı Mahallesi’ndeki arazide bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Yorumlar (0)
23°
açık