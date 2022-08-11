İzmir’de kasten öldürme suçundan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı

İzmir’de 23 yıl 9 ay kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede ilçede çalışmalarını sürdüren ekipler, hakkında adam öldürme suçundan 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli C.S.’nin Yamanlar Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, firari hükümlünün bulunduğu adrese gitti. Polis ekiplerini gören zanlı C.S., otomobile binerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli C.S., Örnekköy Mahallesi’nde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü C.S., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.