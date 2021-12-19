İzmir’de karla mücadele çalışmaları başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kar yağışının etkilediği bölgelere müdahale ederek kapanan yolları trafiğe açtı. Ekipler ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İzmir’in yüksek kesimlerinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köy yollarını açık tutmak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Kar yağışının başlaması ile birlikte yaklaşık bir haftadır alarmda olan Büyükşehir ekipleri, kentin bazı noktalarında kapanan yolları tuzlama ve kar küreme araçları ile açtı. Büyükşehir Belediyesi, buzlanma ihtimali olan bölgelerde de tuzlama çalışması yapıyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karla mücadelede yoğun tempo

Dün akşam saatlerinde kar kalınlığının bazı bölgelerde yaklaşık on santimetreye kadar ulaşmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kar küreme ve tuz serim araçlarıyla seferberlik ilan etti. 8 adet kar küreme ve tuz serim aracı, bir adet greyder ve 40 personel ile kent merkezinde Karabağlar Kavacık yolu trafiğe tamamen açıldı. Kemalpaşa, Bayraklı ve Ovacık köyleri, Kiraz’da Mavidere, Çanaklı ve Sarısu köyleri ile Tire’de Yamandere köyü ulaşıma açıldı; tuzlama çalışmalarına ise devam ediliyor. Ekipler Kiraz Altınoluk ve Kemalpaşa Beşpınar köyü Spil yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının artması ihtimaline karşı ise kamyon ve iş makineleri hazır bekletiliyor.